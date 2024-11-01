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Ankara'da 20 saat dolaşan teröristlerin yanlarında cep telefonu yoktu

Ankara'da 20 saat dolaşan teröristlerin yanlarında cep telefonu yoktu

Tülay Tosun
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Giriş: 01.11.2024 10:44
TUSAŞ saldırısını düzenleyen biri kadın 2 terörist, Sivas'tan Ankara'ya taksiyle geldi. İçi silah dolu sırt çantalarıyla Ankara'da 20 saat dolaşan teröristlerin yanlarında cep telefonu dahil hiçbir iletişim cihazının bulunmadığı kaydedildi. A Haber muhabiri Murat Sekban soruşturmadaki yeni detayları aktardı.
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