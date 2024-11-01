A Haber Lübnan’daki dramı görüntüledi! Yerinden edilenler sığınma merkezinde

İşgalci İsrail, Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı ardından Batı Şeria'da işgale başladı. Bununla da yetinmeyen terör devleti İsrail gözünü Lübnan'a dikti ve bombardımana başladı. Başkent Beyrut'un her yerini bombalayan İsrail burada da büyük yıkıma ve ölümlere yol açtı.

7 Ekim 2023 tarihinden beri Lübnan'a yönelik yapılan saldırılarda şimdiye kadar 2 bin 500'e yakın masum insan hayatını kaybetti. İşgalci İsrail, Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıklasa da hedef hep siviller oldu. Saldırılardan kaçanlar ise Beyrut'a sığındı.

A Haber Lübnandaki dramı görüntüledi! A HABER LÜBNAN'DAKİ DRAMI GÖRÜNTÜLEDİ! Evsiz kalan insanlar Beyrut'ta hayırseverler tarafından oluşturulan sığınma merkezlerine yer bulurlarsa yerleşmeye çalışıyor. İçlerinde kadın ve çocukların olduğu 6 bin kişinin yaşama tutunmaya çalıştığı merkezi A Haber görüntüledi detayları ekibimizden Mehmet Karataş aktardı.

İsrail Lübnan'da sivilleri vurmaya devam ediyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

Mehmet Karataş'ın bölgeden aktardıkları şöyle:

"İsrail saldırılarında ölen ve yaralanan insanlar var. Bir de geride kalan ve evinde olan insanlar var. Onlar için hayat giderek zorlaşıyor. Birçoğu sokaklarda ve caddelerde kalıyor. Şu anda birçoğu da hastalıkla mücadele ediyor.

Beyrutlu iş insanları savaş bölgelerinden kaçıp başkente gelen insanlara yardımcı olmak için bir sığınma merkezi kurdu. Beyrut'un hemen merkezindeyiz ve burada da bir barınma merkezi bir iş insanı tarafından kuruldu ve burada bugüne kadar 6.000 insana ev sahipliği yaptı.

Savaş en çocukları etkiliyor! (Ekran görütüsü / A Haber)

ÇOCUKLAR YÜREKLERİ YAKIYOR

İlk önce gelenlerin kaydı yapılıyor. Kayıtlarından sonra hemen diğer tarafta sağlık kontrolü yapılıyor ve daha sonra da artık barınma merkezinin kendilerine ayrılan noktaya doğru geçişlerini yapıyorlar. Burada yüreğimizi yakan ise evlerinden edilmiş çocukları görmek oluyor. Çocuklar artık yıkılmış evlerinden kurtulmuş ve bugün Beyrut'un merkezinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Giriş noktasında sağlık masaları kurulmuş. Burada kontroller yapılıyor.

Yaşanan dram A Haber kamerasında

SAVAŞIN ÇOCUKLARI

İsrail kadın çocuk demeden rengine diline bakmadan saldırılarını gerçekleştiriyor. Afrika'lı bir çocuğu da burada gördük. Aileler ve bu ülkede kalan birçok vatandaş farklı ülkelerin vatandaşları burada ne yazık ki işgalci İsrail'in saldırılarına maruz kalıyorlar. Çocukların bakımının yapıldığı ayrı bir kısım var. Onlara savaşın çocukları demek zorundayız çünkü onlar bugün işgalci İsrail tarafından bombardımana tutulmuş yerlerde kimi Sur'da kimi Nebatiye'de kimi Dahiye'de gelen çocuklar. Her biri burada artık bu barınma merkezinde kalıyor. Burası hayatta kalmak için onlara açılmış bir kapı. Yüzlerce aile burada kalıyor."