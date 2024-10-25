TUSAŞ'a terör saldırısı! Arkasında kim var? A Haber'de dikkat çeken yorum

09:09 25 Ekim 2024

Son dönemde Rejim askerlerinin Türk askerlerinin olduğu İdlib’e doğru askeri yığınaklar yaptığına yönelik haberler vardı. Türkiye oradaki birliklerini güçlendirebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm senaryolara hazır. Harekat yapılma ihtimali masadadır ve gizli şekilde planlanır. İçeriye yönelik saldırılara karşı uyarılar vardı. TUSAŞ’a yönelik saldırıyı PKK’nın kendi başına yaptığı bir saldırı olarak değerlendirmemek lazım. Bu aslında bizim bölgesel olarak aktif dış politikamıza yönelik mesajdı. Ben bunu böyle okuyorum.