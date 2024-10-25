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TUSAŞ'a terör saldırısı! Arkasında kim var? A Haber'de dikkat çeken yorum

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Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 25.10.2024 09:10 Güncelleme: 25.10.2024 09:25
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan hain saldırının perde arkasını A Haber ekranlarına katılan uzman isimler tarafından değerlendirdi..

TUSAŞ saldırısının düğmesine kimler bastı? Yaşanan saldırının perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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09:11 25 Ekim 2024

TERÖRE KARŞI KARARLI DURUŞ

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Fırat Demirkol: Türkiye terörle mücadelede hem sınırı içinde hem sınır ötesinde çok kararlı bir duruş sergiliyor. Son dönemde Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurma planları var ve Türkiye buna izin vermiyor. ABD’nin kara ordusu olarak nitelendirdiği terör unsurlarını bölgeye konuşlandırdığını biliyoruz. Türkiye bu yapılanmaya karşı defalarca kara operasyonu gerçekleştirdi.

09:10 25 Ekim 2024

SAHA BOŞ DEĞİL

Türk milleti metanetli bir millet Türk devleti çok geçmiş köklere sahip devlet aklı çok geçmişe dayanan bir devlettir. Saldırının perde arkası aydınlatılacak ve gereken cevap verilecektir. Zaten ilk akşam da Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine yönelik olarak kapsamlı hava harekatları yapıldı. Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarımız var Suriye’nin kuzeyinde de askerlerimiz bölgede ve sahayı hiçbir şekilde boş bırakmıyoruz.

09:09 25 Ekim 2024

PKK KENDİ BAŞINA YAPMADI

Son dönemde Rejim askerlerinin Türk askerlerinin olduğu İdlib’e doğru askeri yığınaklar yaptığına yönelik haberler vardı. Türkiye oradaki birliklerini güçlendirebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm senaryolara hazır. Harekat yapılma ihtimali masadadır ve gizli şekilde planlanır. İçeriye yönelik saldırılara karşı uyarılar vardı. TUSAŞ’a yönelik saldırıyı PKK’nın kendi başına yaptığı bir saldırı olarak değerlendirmemek lazım. Bu aslında bizim bölgesel olarak aktif dış politikamıza yönelik mesajdı. Ben bunu böyle okuyorum.

09:09 25 Ekim 2024

BATILI ÜLKELER ADINA ÇALIŞIYOR

PKK’nın kendi başına hareket etmeyen özellikle emperyalist güçlerin bölgedeki kullanışlı aparatı olarak hareket ettiğini görüyoruz. Taşeron bir örgüttür. Defalarca çeşitli ülkeler tarafından Türkiye’ye karşı kullanılan bir örgüttür. Birçok illegal iş ve işlemin taşeronudur. Bunlarında bir kısmını Batılı ülkeler adına yapıyor.

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