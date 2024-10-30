TUSAŞ’a saldıran hainlerin Sivas Kangal’daki görüntülerine A Haber ulaştı!

Yerli ve milli projelerin hayata geçirildiği TUSAŞ'a yönelik PKK'lı teröristler hain bir saldırıda bulundu ve 5 kahramanımız şehit düştü. Alçak saldırıda yaralanan 22 vatandaşımızdan 18 tanesi taburcu edildi, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

TUSAŞ 'a düzenlenen terör saldırısına dair yeni detaylara ulaşıldı. PKK'lı teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldikleri öğrenildi. Teröristlerin Sivas'taki görüntülerine A Haber ulaştı. Detayları muhabirimiz Murat Onur aktardı.

Murat Onur'un Sivas'tan aktardıkları şöyle:

"TUSAŞ'a yönelik hain saldırıyı düzenleyen 2 terörist, saldırıdan 1 gün önce Sivas'ın Kangal ilçesine beyaz ticari araçla geldiler. Kangal ilçe merkezinde bulunan bir lokantada çorba içtiler. Buradan sonra kaldırımdan yürüyerek otobüs terminalini aradılar ve esnafa Ankara'ya nasıl gideceklerini sordular.

Burada Ankara'ya otobüs bulamadılar ve burada bir ticari taksiyle anlaşıp Ankara'ya doğru yola çıktılar. Buradan gittikten sonra da Ankara'da o hain terör saldırısını gerçekleştirdiler.

OTOSTOP ÇEKİP GELMİŞLER

Teröristlerin Kangal ilçesine Divriği tarafından otostop çekerek geldiği tahmin ediliyor. Hainler buraya geldikten sonra hemen lokanta girip çorba içiyorlar. Soruşturma adli ve idari olarak devam ediyor.

12 BİN TL PARA VERMİŞLER

O hainlerin burada kaldırımda yürüdükleri görüntülere A Haber ekipleri olarak bizler ulaştık. Hainler burada Ankara'ya gitmek için otobüs aradılar bulamayınca ticari taksi ile anlaşıp TUSAŞ'a doğru yola çıktılar. 12 bin TL karşılığında anlaşıp Sivas'tan Ankara'ya gittiler. Burada tedirgin olan esnaf o iki hainin birbirlerini tanımıyor gibi hareket ettiklerini söylediler. Bir hanımefendi aralarından geçerek yürümüş o kadar mesafeli hareket etmişler."