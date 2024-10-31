Çağlayan Adliyesi'nde "Saraçhane" havası! "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları... Özgür Özel'e kumpas mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı (DHA)



Özer'in, buradaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verildi.

PKK ÜYELERİ İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi.

CHP'DEN "PROVOKASYON" TAŞIMACILIĞI

PKK terör örgütüne üyelik suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla Çağlayan Adliyesi'ne araç kaldırdığı ortaya çıktı. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'ndan atılan mesajda "İl Başkanımız Özgür Çelik'in çağrısıyla hukusuzluğa karşı Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyoruz" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU ŞOV İÇİN ADLİYEYE KOŞTU

AyrıcaÖzel'in İstanbul'da olmayışını fırsat bilen İmamoğlu ise CHP ve DEM'lilerin Çağlayan Adliyesinde toplanması için ön ayak olarak şov için adliyeye koştu.





"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANLARI ATTIRDI

DEM Partililerle adliyeye gelen Ekrem İmamoğlu ise deyim yerindeyse siyasi şova soyundu. Üst düzey terör örgütü üyeleri ile telefon görüşmeleri ortaya çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e arka çıkan CHP'li İBB Başkanı, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attırdı.

Bu yaşananlar akıllara 6'lı masa sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Saraçhane operasyonunu getirdi. Bu kez özne Kılıçdaroğlu değil Özgür Özel idi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE "SARAÇHANE" HAVASI

Özel'in sabah saatlerinde İstanbul'da olacağı bilinirken İmamoğlu ön alıp CHP ve DEM'lileri adliyeye önüne yığdı. Ismarlama bir şekilde "Cumhurbaşkanı Ekrem" sloganları atıldı. Öte yandan bu yaşananlar akıllara Kılıçdaroğlu'na yapılan Saraçhane operasyonunu getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Ayrıca ısmarlama sloganlar Özel'e yapılan bir kumpas olarak değerlendirildi. Çağlayan operasyonunu gören Özel ise "Tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

CHP PM'sinin 3 Kasım'da İstanbul'da toplanacağı öğrenildi.



CHP MYK ESENYURT'TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdı. Özel, sosyal medya hesabından, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine açıklamalarda bulundu. Daha önce 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapmayı planladıkları kampı iptal ederek milletvekillerini İstanbul'a gitmeleri yönünde bilgilendirdiğini belirten Özel, "Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplayacağız." bilgisini verdi.

Partisinin MYK'sını da bugün 13.30'da Esenyurt CHP İlçe Başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdığını aktaran Özel, tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları da saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti. Özel, şunları kaydetti: "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz."