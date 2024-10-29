30 Ekim 2024, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri

Diyarbakır Valiliğinden "Narin" cinayetinde üfürükçü iddialarına açıklama! "Hukuki süreç başlatılacak”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 23:40 Güncelleme: 29.10.2024 23:44
ABONE OL
Diyarbakır Valiliğinden Narin cinayetinde üfürükçü iddialarına açıklama! Hukuki süreç başlatılacak

Diyarbakır Valiliği, çeşitli internet haber sitelerindeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Valilik açıklamasında, "İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır Valiliği, çeşitli internet haber sitelerindeki haberlere ilişkin, "İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Valiliğinden ʺNarinʺ cinayetinde üfürükçü iddialarına açıklama (Foto: AA)Diyarbakır Valiliğinden ʺNarinʺ cinayetinde üfürükçü iddialarına açıklama (Foto: AA)

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi Jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır"

Narin Güranın amcası tutuklandı!Narin Güranın amcası tutuklandı!
RTÜKten Narin Güran açıklamasıRTÜKten Narin Güran açıklaması RTÜK'TEN NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI
Narin Güranın cansız bedeni aileye teslim edildiNarin Güranın cansız bedeni aileye teslim edildi
Narin Güran neden öldürüldü?Narin Güran neden öldürüldü? NARİN GÜRAN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör