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Bakan Mehmet Şimşek'ten net mesaj! "Ülkemiz önemli bölgesel merkez haline gelecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 23:08
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Bakan Mehmet Şimşek’ten net mesaj! Ülkemiz önemli bölgesel merkez haline gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya paylaşımında Suudi Arabistan'da mevkidaşlarıyla verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek." ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden "Future Investment Initiative" için günübirlik Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olduklarını bildirerek şunları kaydetti:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Foto: Bakan Şimşek'in x paylaşımı) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Foto: Bakan Şimşek'in x paylaşımı)

"Birçok şirket ve yatırımcı grubuyla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılarda, programımızda katettiğimiz mesafeyi, önümüzdeki dönem politikalarımızı ve bölgesel risklere dair değerlendirmelerimizi paylaştık.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Foto: Bakan Şimşek'in x paylaşımı) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Foto: Bakan Şimşek'in x paylaşımı)

Mevkidaşlarım ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek."

Bakan Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

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