Narin Güran’ın amcası tutuklandı! Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti | Arama çalışmalarında 13. gün

"BASKI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterildiğini söyleyen avukat Toğrul, "Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur." dedi ve şöyle devam etti:

"Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz."

AMCADAN AVUKAT TALEBİ

Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca Salim Güran'ın gözaltındayken avukatlarını istediği ortaya çıktı.

Nuran Güran'ın gözaltındaki amcası Sami Güran

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Avukatları geldikten sonra ifade işlemleri başlayan amca amcaya olay günü bir saat boyunca neden telefonunun kapalı olduğu, köyden hızla ne amaçla çıktığı ve aracındaki Narin'e ait DNA örnekleriyle ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, savcılık kararıyla telefonuna el konulan amcanın sosyal medyası ve son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alındı.

NARİN'İN KAYBOLDUĞU GÜN NEREDEYDİ?

Amca Sami Güran'ın ilk ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün Batman'a düğüne gittiğini söylediği ancak Batman'a gitmediği HTS kayıtlarında ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 13. GÜNÜNDE

Özel ekipte yer alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, amcanın telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ve WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi. Narin'i arama çalışmaları 13. gününde de jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında dün çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirmişti. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna göndermişti. Arama çalışmaları sürüyor.