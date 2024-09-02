Narin Güran'ın amcası tutuklandı! Bakan Tunç'tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti | Arama çalışmalarında 13. gün
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber yok... Küçük kız didik didik aranırken gözaltına alınan amcası Salim Güran "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada anne ve babadan alınan kan örneklerinin amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleştiğini söyledi. İşte haberin detayları...
Türkiye'nin konuştuğu olay 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran'ın sorgusunun devam ettiği açıklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef bulunamadı. Adlı tıp incelemeleri sonucu, bulunan izinin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda sınıflandırıldı. Asıl temanımız Narin'in canlı olarak yer alıyor." şeklinde konuştu.
GÖZALTINA ALINAN AMCA TUTUKLANDI!
Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Salim Güran adliyeye zırhlı araçla getirildi.
KARARIN GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI!
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimlik tarafından tutuklandı.Tutuklanma gerekçesi olarak "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçları gösterildi.
AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA!
Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanması üzerine Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul'dan yazılı bir açıklama geldi. Avukat açıklamasında ortada Narin'e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirerek karara itiraz edeceklerini söyledi.
"BASKI NEDENİYLE TUTUKLANDI"
Salim Güran'ın tutuklanmasına dayanak delil araçtaki DNA örneği ile WhatsApp yazışmalarını silmesi gerekçe gösterildiğini söyleyen avukat Toğrul, "Bu tutuklanma için yeterli somut delil değildir. Yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur." dedi ve şöyle devam etti:
"Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre 1 ay ile 6 ay kalabilmektedir. Kaldı ki Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bu konuda emsal teşkil eden yerleşik içtihatları vardır. Ortada Narin'e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Bu maddi gerçek gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında muhakkak açığa çıkacaktır. Müvekkilim sosyal medya başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz."
AMCADAN AVUKAT TALEBİ
Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca Salim Güran'ın gözaltındayken avukatlarını istediği ortaya çıktı.
CEVAP BEKLEYEN SORULAR
Avukatları geldikten sonra ifade işlemleri başlayan amca amcaya olay günü bir saat boyunca neden telefonunun kapalı olduğu, köyden hızla ne amaçla çıktığı ve aracındaki Narin'e ait DNA örnekleriyle ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, savcılık kararıyla telefonuna el konulan amcanın sosyal medyası ve son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alındı.
NARİN'İN KAYBOLDUĞU GÜN NEREDEYDİ?
Amca Sami Güran'ın ilk ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün Batman'a düğüne gittiğini söylediği ancak Batman'a gitmediği HTS kayıtlarında ortaya çıktı.
ARAMA ÇALIŞMALARI 13. GÜNÜNDE
Özel ekipte yer alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, amcanın telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ve WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi. Narin'i arama çalışmaları 13. gününde de jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında dün çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirmişti. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna göndermişti. Arama çalışmaları sürüyor.
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