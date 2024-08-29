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RTÜK'ten Narin Güran için yayıncılara çağrı: Yayın yasağına riayet edin

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 29.08.2024 21:39
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RTÜK’ten Narin Güran için yayıncılara çağrı: Yayın yasağına riayet edin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yayın yasağına tüm yayıncıların riayet etmesi çağrısında bulundu.

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