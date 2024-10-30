İBB’den Hadise’ye 6 milyon TL’lik konser! Tepki yağdı: Zehir zıkkım olsun

Geçtiğimiz günlerde (23 Ekim) TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken çok sayıda vatandaşımız ise yaralandı.



TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısı (Foto: AA)



Türkiye'yi derinden sarsan terör saldırısı sıcaklığını korurken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında CHP'li belediyelerin halkın parasını konserlerle çarçur ettiği tekrar gözler önüne serildi.



İBB tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri tanıtım afişi ( Foto: İBB)

Son olarak İBB tarafından 29 Ekim'de (bugün) Hadise ve Emir Can İğrek konseri düzenlendi.

İBB tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ( Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Hadise konseri için 6 milyon lira bütçe ayırdığı iddia edildi.

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bunun üzerine sosyal medyadan ise tepkiler yükseldi.

"ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

Bir vatandaş, "Alana da verene de zehir zıkkım olsun" ifadeleri ile İBB'ye tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER...

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SİZE VERDİĞİMİZ OYLARA YAZIKLAR OLSUN"

"Başkan önce otobüs ve diğer şeyleri düzeltseniz! Hadise gibi kem küme playback yapan birine 6 milyon tl verdiğiniz doğru mu? Doğru ise size verdiğimiz oylara yazıklar olsun. Sabah Hadise binmiyor otobüse ve diğer toplu taşımaya"

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"YİYİN BAKALIM YİYİN KURSAĞINIZDA KALIR İNŞALLAH"

"Cumhuriyetimiz kutlu olsun daha nice yıllara inşallah orası ayrı. SN. İmamoglu benim paramdan hadiseye 6 milyon tl mi verdiniz? Hadise hanim ücretsiz çıkamıyor muymuş koskoca cumhuriyeti kutluyoruz yiyin bakalım yiyin kursağınızda kalır inşallah."

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



"GARİBANA FAKİR FUKARAYA VERSEN OLMAZ MIYDI"

"Hadise ye kaç para verdin o parayı İBB de çalışan bir sürü ihtiyacı olan garibana fakir fukaraya versen olmaz mıydı ama siz şarap partisi için Roma ya Paris özel uçak kaldırmış adamsın İBB nin bütçesinden kime ne anlatıyorum ben"

Sosyal medyadan İBB'ye yapılan tepkiler (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"MİLLETİ SOYMAYI MI AMAÇ EDİNDİNİZ?"

Ekrem İmamoğlu cumhuriyet kutlamalarında verilen paraya Hadise oldu. Hiç mi birbirlerinizden farkınız olmaz? Hepiniz mi parayı hiç etmek, milleti soymayı amaç edindiniz?