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Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili çarpıcı açıklama: ABD istemiyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 05:38 Güncelleme: 25.09.2024 06:38
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Başkan Erdoğan’dan Ukrayna’nın NATO’ya üyelik süreciyle ilgili çarpıcı açıklama: ABD istemiyor

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan NBC News kanalına konuştu. Başkan Erdoğan, Gazze'deki İsrail katliamlarına vurgu yaparken, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Amerika, Ukrayna'nın her şeyden önce NATO'ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım." dedi.

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