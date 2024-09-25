25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 03:56 Güncelleme: 25.09.2024 04:01
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM'nin 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör