Başkan Erdoğan'dan BM'de İsrail desteğine sert tepki! "Sizde bu zulme ortaksınız!"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşma ile 14'üncü kez genel kurula hitap etti. Erdoğan yaptığı konuşmanın çoğunluğunda Gazze’de yaşanan katliamdan bahsederken “Bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?” ifadelerini kullanırken İsrail’le destek veren ülkelerin liderleri de salondaydı. Başkan Erdoğan’ın konuşmanın yansımaları A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler tarafından yorumlandı. İşte uzman isimlerden satır başlıkları…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sonucunda binlerce masum sivilin katledildiğini belirten Başkan Erdoğan, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk mezarlığı haline geldiğini belirtti. Peki Başkan Erdoğan'ın konuşmanın yansımaları nasıl olacak? Dünya yeniden mi şekillenecek? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte satır başlıkları;
REFORM ÇAĞRISI YİNELENDİ!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman Türkiye’nin barıştan yana, insanlık değerlerinden yana olduğunu belirtti ve bunun atlını çizdi. Bu konuşma çok önemli ve kritik. İnsanlık için uyarı niyetliğindeydi. Gazze’de yaşanan soykırımı somut ve soyut gerçeklerle anlattı. Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler sistemine reform çağrısını bugünkü konuşmasında yinelemiş oldu.
“TÜRKİYE’NİN KÜRESEL HEDEFLERİNDEKİ TUTARLILIK GÖSTERİLDİ”
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de yapmış olduğu konuşma Türkiye'nin küresel hedeflerinin ne kadar tutarlı, gerçekçi ve bugünün dünyasına seslenişi itibari ile ne derece geniş bir yankı bulduğunun göstergesi oldu.
“İNSANLIĞIN VİCDANINA SESLENDİ!”
TBMM Adalet Komisyon Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel: Tarihi bir konuşma dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya, insanlığın vicdanı olarak seslendi. Özellikle İsrail'in soykırım suçu işlediğini açık açık dünyaya buradan ilan etti.
BAŞKAN ERDOĞAN BM’DE İSRAL’İ MAĞLUP ETTİ!
Gazeteci Hilal Kaplan: Başkan Erdoğan’ın yıllardır BM konuşmalarında Filistin için ayrı bir bölüm vardır. Bu sene konuşmanın yüzde 70’i Filistin ile ilgiliydi. Çünkü dünya üzerinde Başkan Erdoğan kadar konuyu gür sesle konuşan ve cesaretle konuşan başka bir lider yok. İsrail terör devleti bir gün yıkıldığında Cumhurbaşkanımızın konuşması tarihe geçecek bir konuşmadır. İsrail şu anda halkla ilişkiler konusunda kaybetmiş durumda öte yandan uluslararası dava neticesinde hukuki boyutu da kaybetmiş durumda. Elinde sadece kaba kuvvet kalmış bir İsrail’i Erdoğan BM’de mağlup etmiş bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN’DAN “ZORLAYICI TEDBİRLER” ÇAĞRISI
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Cumhurbaşkanının özellikle zorlayıcı tedbirler ifadesini kullanması ve bölgenin fotoğrafını çekmesiyle beraber İsrail’e yönelik mesajlarında en önemli vurgusu oldu. Çünkü BM şartı 7’nci bölümde “Zorlayıcı tedbirler” çağrısı yapmış oldu Cumhurbaşkanımız. Bu tüm BM üyeleri tarafından uygulanması zorunlu karar onaylanması takdirde. İsrail’in anladığı lisans diplomatik lisan değildir, askeri güç kullanılmalı. Bugünde Cumhurbaşkanı Erdoğan anlatmış oldu. Hasar tespit raporu neden önemli? Çünkü yurtdışındaki basında Filistin meselesi sansürlenerek ya da İsrail lehine kırpılarak yayınladığını biliyoruz. O yüzden BM’nin kendi yayın organlarında da reklamsız ve kesintisiz aktarıldığı düşünüldüğü zaman bu en önemli kısmı.
“BAŞKANIMIZIN KONUŞMASI İNSALIĞA YÖNELİK MANİFESTO”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Cumhurbaşkanımızın konuşması bir kez daha manifestoydu. İnsanlığa yönelik bir manifestoydu. Dünya genelinde baktığınız zaman Filistin’in haklı davasının yanında duran birçok ülkenin varlığını görüyorsunuz ama bu denli yüksek bir edayla dile getiren bir liderimizin olmuş olması gurur verici. Zulme karşı olan kimse kimliğine ve geçmişine bakmaksızın ırkına bakmaksızın bir duruş sergiliyor olmamız.
“FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINA SAHİP ÇIKAN TEK LİDER”
DOÇ. Dr. Nebi Miş SETA Genel Koordinatörü: Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çoğunluğunda Gazze’de yaşanan soykırıma yer vermesi bekleniyordu. Bu 14’ncü konuşması ve bundan önceki konuşmalarında da dünyada Filistinlilerin haklarına sahip çıkan tek lider. Bugün çok güçlü bir konuşma yaptı. İsrail nasıl insanların gözünün içine baka baka soykırım gerçekleştiriyorsa Başkan Erdoğan’da BM kürsüsünden bu soykırıma destek veren liderlerin gözünün içine baka baka “bu soykırımı durdurun!” dedi. Aslında bu ülkelere de 7 Ekim’den bir ayna tuttu. Dünyada en büyük çocuk mezarlığının Gazze’de olduğunu söyledi.
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