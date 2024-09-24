Başkan Erdoğan'dan BM'de İsrail desteğine sert tepki! "Sizde bu zulme ortaksınız!"

18:43 24 Eylül 2024

Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Cumhurbaşkanının özellikle zorlayıcı tedbirler ifadesini kullanması ve bölgenin fotoğrafını çekmesiyle beraber İsrail’e yönelik mesajlarında en önemli vurgusu oldu. Çünkü BM şartı 7’nci bölümde “Zorlayıcı tedbirler” çağrısı yapmış oldu Cumhurbaşkanımız. Bu tüm BM üyeleri tarafından uygulanması zorunlu karar onaylanması takdirde. İsrail’in anladığı lisans diplomatik lisan değildir, askeri güç kullanılmalı. Bugünde Cumhurbaşkanı Erdoğan anlatmış oldu. Hasar tespit raporu neden önemli? Çünkü yurtdışındaki basında Filistin meselesi sansürlenerek ya da İsrail lehine kırpılarak yayınladığını biliyoruz. O yüzden BM’nin kendi yayın organlarında da reklamsız ve kesintisiz aktarıldığı düşünüldüğü zaman bu en önemli kısmı.