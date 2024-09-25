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CHP’nin para kuleleri olayında ilk duruşma! CHP'li Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi hakkında zorla getirme kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 07:43 Güncelleme: 25.09.2024 13:54
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CHP’nin para kuleleri olayında ilk duruşma! CHP’li Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi hakkında zorla getirme kararı

CHP'li İBB'de ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerine ilişkin dava bugün başladı. 6 sanığın katıldığı duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mazeret sunarak katılmadı. Mahkeme, mazeret sunmayan CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu sanık Serkan Çebi hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

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