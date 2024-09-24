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Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında İsrailli ekipten dikkat çeken tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 18:44 Güncelleme: 24.09.2024 18:51
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Başkan Erdoğan’ın BM’deki konuşmasında İsrailli ekipten dikkat çeken tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sık sık Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara değinerek Filistin'e destek mesajları verdi. Dünyaya Filistin'in devlet olarak tanınması için çağrı yapan Başkan Erdoğan'ın konuştuğu esnada gözler İsrailli, ekibe çevrildi. İsrailli ekibin o anlardaki surat ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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