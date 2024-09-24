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Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklama! ABD'ye net mesaj: İsrail'in karşısında durmalı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.09.2024 20:36 Güncelleme: 24.09.2024 21:31
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Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklama! ABD’ye net mesaj: İsrail’in karşısında durmalı

ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'deki tarihi konuşması sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında ABD'nin İsrail'in yanında olduğunu belirterek "ABD tavrını ortaya koymalı, İsrail'in karşısında olmalı. Tavrını net belirleyerek hareket etmeli" şeklinde konuştu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorusunu cevaplayan Başkan Erdoğan aile yapısının önemine de dikkat çekerek "Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz. El ele verelim bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım." dedi.

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