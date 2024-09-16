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Başkan Erdoğan'dan "boykot" mesajlı paylaşım! Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 21:05 Güncelleme: 16.09.2024 21:59
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Başkan Erdoğan’dan boykot mesajlı paylaşım! Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir video klip paylaştı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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