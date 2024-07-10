Dünya Başkan Erdoğan’ın vereceği mesajlara kilitlendi! ABD’de tarihi NATO zirvesi öncesi çarpıcı manşetler: Erdoğan Gazze için masada

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Dün gece NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğinin ardından Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.