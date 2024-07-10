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Dünya Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara kilitlendi! ABD'de tarihi NATO zirvesi öncesi çarpıcı manşetler: Erdoğan Gazze için masada

Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Tarihi zirvede bugün gerçekleşecek görüşmeler dünya medyası tarafından da yakından takip edilirken, gözler Başkan Erdoğan'ın vereceği tarihi mesajlara çevrildi. Dünya medyası Erdoğan'ın olası mesajlarıyla ilgili olarak çarpıcı başlıklara imza attı.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 11:08
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Dünya Başkan Erdoğan’ın vereceği mesajlara kilitlendi! ABD’de tarihi NATO zirvesi öncesi çarpıcı manşetler: Erdoğan Gazze için masada

Son dakika haberleri: ABD'nin başkenti Washington'da NATO Zirvesi gerçekleşiyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oturumda yapacağı açıklamalar ve gerçekleştireceği ikili görüşmelerle yakından takip ediliyor.

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Dünya Başkan Erdoğan’ın vereceği mesajlara kilitlendi! ABD’de tarihi NATO zirvesi öncesi çarpıcı manşetler: Erdoğan Gazze için masada

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Dün gece NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğinin ardından Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.

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Dünya Başkan Erdoğan’ın vereceği mesajlara kilitlendi! ABD’de tarihi NATO zirvesi öncesi çarpıcı manşetler: Erdoğan Gazze için masada

Zirvedeki kilit isimlerden biri olan Başkan Erdoğan, dünya medyası tarafından da yakından takip ediliyor. Dünya medyası, manşetlerinde Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin tutumunu mercek altına aldı.

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Dünya Başkan Erdoğan’ın vereceği mesajlara kilitlendi! ABD’de tarihi NATO zirvesi öncesi çarpıcı manşetler: Erdoğan Gazze için masada

Al Monitor, kritik NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin kendine uygulanan silah ambargosuna ve bazı ittifak üyelerinin terör örgütü PKK'yla olan ilişkilerine odaklanacağını kaydetti. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG terör örgütü konusunda ABD, İngiltere ve Fransa ile anlaşmazlık yaşadığını kaydeden Al Monitor, zirvesinde Gazze işgalinin de masada olacağını yazdı.

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Dünya Başkan Erdoğan’ın vereceği mesajlara kilitlendi! ABD’de tarihi NATO zirvesi öncesi çarpıcı manşetler: Erdoğan Gazze için masada

İsrail işgalinin ilk günlerinden bu yana Türkiye'nin Gazze'yi her zaman bir numaraları gündem maddesi haline getirdiğini hatırlatan Al Monitor, İsrail işgalinin Türkiye tarafından bir kez daha masaya getirileceğini vurguladı.