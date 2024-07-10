10 Temmuz 2024, Çarşamba
Dünya Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara kilitlendi! ABD'de tarihi NATO zirvesi öncesi çarpıcı manşetler: Erdoğan Gazze için masada
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Tarihi zirvede bugün gerçekleşecek görüşmeler dünya medyası tarafından da yakından takip edilirken, gözler Başkan Erdoğan'ın vereceği tarihi mesajlara çevrildi. Dünya medyası Erdoğan'ın olası mesajlarıyla ilgili olarak çarpıcı başlıklara imza attı.
Giriş: 10.07.2024 11:08
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