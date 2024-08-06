Soykırımcının finansörleri batıyor! Katil İsrail’e destek veren KFC ve Pizza Hut’a boykot tokadı! Satışlar dibi gördü

Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!



KFC VE PİZZA HUT, İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALARA YÖNELİK BOYKOTUN HEDEFİNDEYDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan KFC ve Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde de Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.



KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı. Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.