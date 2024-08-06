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Soykırımcının finansörleri batıyor! Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı! Satışlar dibi gördü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.08.2024 18:08 Güncelleme: 06.08.2024 18:24
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Soykırımcının finansörleri batıyor! Katil İsrail’e destek veren KFC ve Pizza Hut’a boykot tokadı! Satışlar dibi gördü

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya devam ediyor. Son olarak ABD'li restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut da dünya genelinde yapılan boykotlardan nasibini aldı. KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, bu yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları bu yılın ikinci çeyreğinde düşürek adeta dibi gördü. İşte detaylar...

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek niteliğinde açıklamalar yapan ve İsrail'e yardım gönderen uluslararası firmalar, dünyanın birçok ülkesinde boykot ve protesto edilmeye devam ediyor.

Bu firmalar arasında yer alan ABD'li restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut da dünya genelinde yapılan boykotlardan nasibini aldı.

Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!

KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi ABD'li restoran işletmeciliği şirketi Yum! Brands, bu yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yum! Brands'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 4 artarak 1,76 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,69 milyar dolar gelir elde etmişti.

Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!


Yum! Brands'in geliri, söz konusu dönemde 1,8 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 367 milyon dolara geriledi. Yum! Brands, geçen sene ikinci çeyrekte 418 milyon dolar kar etmişti.
Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,46 dolar olan şirketin hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,28 dolara geriledi.


Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!


KFC VE PİZZA HUT'IN ORTA DOĞU'DAKİ SATIŞLARI AZALDI
Yum! Brands'in küresel aynı mağaza satışları ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalış kaydetti.
Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte yüzde 3'er azaldı. Taco Bell'in aynı mağaza satışları ise yüzde 5 arttı.


Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!


Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, ikinci çeyrekte Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 11 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 6 düştü.

Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!


KFC VE PİZZA HUT, İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALARA YÖNELİK BOYKOTUN HEDEFİNDEYDİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalardan KFC ve Pizza Hut'ın satışları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde de Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

KFC'nin satışları, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azalmıştı. Aynı dönemde Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düşmüştü.

Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!Katil İsrail'e destek veren KFC ve Pizza Hut'a boykot tokadı!

Bu yılın ilk çeyreğinde de KFC'nin satışları, Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 düşüş kaydetmişti. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları ilk çeyrekte yüzde 8 azalmıştı

KFC ve Pizza Hut’a boykot tokadı!KFC ve Pizza Hut’a boykot tokadı!

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