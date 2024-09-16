16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Tekin'den önemli açıklamalar! "Danıştay kararı geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 23:15 Güncelleme: 16.09.2024 23:37
ABONE OL
Bakan Tekin’den önemli açıklamalar! Danıştay kararı geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Danıştay kararı geldiği gün öğretmen atamalarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör