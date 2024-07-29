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İsrail'in katliamına destek veren McDonalds'a boykot tokadı! 2020'den bu yana ilk kez satışları düştü...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 16:03 Güncelleme: 29.07.2024 16:16
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İsrail’in katliamına destek veren McDonalds’a boykot tokadı! 2020’den bu yana ilk kez satışları düştü...

ABD'li restoran McDonalds Gazze'de katliam yapan İsrail'e verdiği destekle büyük tepki çekerken bu durum satışlara da yansıdı. McDonalds satışları 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken firma yılın ikinci çeyreğine ait bilançoyu açıkladı. Mc Donald's daha önce resmi hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. McDonald's, 2024'ün ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

2020'DEN BERİ İLK KEZ DÜŞÜŞ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azaldı. Böylece şirketin satışlarında 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.

ŞİRKETİN GELİRİ VE KARI İKİNCİ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

McDonald's'ın geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay seyrederek 6,49 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,61 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

McDonald's'ın net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 12 azalışla 2,02 milyar dolara gerileri. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,31 milyar dolar kar elde etmişti.

Geçen senenin ikinci çeyreğinde 3,15 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 2,80 dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 3,08 dolar olan piyasa beklentilerini karşılayamadı.

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığını belirtti.

BOYKOT İŞE YARADI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmalardan olumsuz etkilenmişti.

Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

KATİLLERE BEDAVA YEMEK VERDİLER

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.

"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"

McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.

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