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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj! "KDV oranlarında artış gündemimizde yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 20:51 Güncelleme: 16.09.2024 23:30
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten net mesaj! KDV oranlarında artış gündemimizde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cari açığa değinen Bakan Şimşek, "Geçen sene mayıs ayı itibarıyla 57 milyar dolarlık cari açığımız vardı. Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik." ifadelerini kullandı. KDV artışı ve genel vergi oranlarının artırılacağı iddialarına yanıt veren Şimşek, "İndirimli oranları gözden geçireceğiz, etkinlik açısından, verimlilik açısından. Dolayısıyla o husus bir kenara, genel KDV oranlarında artış gündemimizde yok. İki, kurumlar vergisinde bir artış gündemimizde yok. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin bir artış gündemimizde yok." dedi. İşte detaylar...

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