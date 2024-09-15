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Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Eygi’nin babasına taziye telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 15.09.2024 01:28 Güncelleme: 15.09.2024 01:34
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Filistin Devlet Başkanı Abbas’dan Eygi’nin babasına taziye telefonu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abbas, Türk aktivist adına 'Kudüs Yıldızı Madalyası' verileceğini söyledi.

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