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İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin hikayesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 07:20 Güncelleme: 08.09.2024 07:23
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İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi’nin hikayesi ortaya çıktı

İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin hikayesi yürekleri burktu. Washington Üniversitesi'ndeki mezuniyet diplomasını kefiyesi ile alan Eygi'nin Myanmar'da zulüm gören Arakan'a da gittiği ortaya çıktı. Myanmar'dan İsrail'in işgaline karşı Filistin'e giden 26 yaşındaki Eygi'nin hayatı zulme karşı mücadele ile geçti.

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