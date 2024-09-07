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Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katlettiği Ayşenur Eygi'nin ailesine taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 19:59 Güncelleme: 07.09.2024 20:37
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Başkan Erdoğan’dan İsrail’in katlettiği Ayşenur Eygi’nin ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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