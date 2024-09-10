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Ayşenur Eygi'nin amcası A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 17:18
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Ayşenur Eygi’nin amcası A Haber’e konuştu

Terör devleti İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi A Haber'e konuştu. Eygi, "Ayşenur koca yürekli bir kızımızdı. Bizim hiçbir şekilde cesaret edemeyeceğimiz şeylere cesareti vardı. Çok yardımseverdi." dedi.

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