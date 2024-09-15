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AK Parti seçmeninden geri dönüş sinyali! Anket sonuçları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 08:05
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AK Parti seçmeninden geri dönüş sinyali! Anket sonuçları ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimler kapsamında İBB yarışında oyunu CHP lehinde kullanan AK Parti seçmeninden geri dönüş sinyali... Sahada yapılan çok sayıda anket sonuçları, AK Parti'nin oylarının hızlı bir şekilde yükseldiğini gösteriyor.

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