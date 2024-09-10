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Bakan Fidan'dan İsrail'e Ayşenur Eygi tepkisi: Takipçisi olacağız

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 20:46 Güncelleme: 10.09.2024 21:06
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Bakan Fidan’dan İsrail’e Ayşenur Eygi tepkisi: Takipçisi olacağız

Mısır'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İsrail'in katlettiği ABD ve Türk vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin net mesaj vererek "Bu olay, İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir. Bu cinayetin tabii ki hukuki açıdan da takipçisi olacağız." dedi.

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