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İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı askeri üssün kamerası yakalattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 07:02 Güncelleme: 12.09.2024 07:07
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İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı askeri üssün kamerası yakalattı!

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. İtirafçı olan ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın küçük Narin'in cansız bedenini dereye atarken yakındaki askeri üssün güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

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