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Bakan Tunç: Narin cinayetinde 22 şüpheli yarın mahkemede olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 19:40 Güncelleme: 11.09.2024 20:09
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Bakan Tunç: Narin cinayetinde 22 şüpheli yarın mahkemede olacak

Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız konuyu ilk andan itibaren yakından takip ediyor." dedi. Narin’in doku örneklerinin Diyarbakır ve İstanbul’a gönderildiğini söyleyen Bakan Tunç, 22 şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceğini açıkladı.

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