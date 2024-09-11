11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin Güran cinayeti | Meta amcanın WhatsApp yazışmalarını vermedi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 13:28 Güncelleme: 11.09.2024 13:59
ABONE OL
Narin Güran cinayeti | Meta amcanın WhatsApp yazışmalarını vermedi

Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayetini çözecek yazışmalarla ilgili Siber Suçlar ve Meta’dan gelen yanıtları A Haber ekrana getirdi. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın cinayeti çözecek yazışmaları vermeyi reddettiğini açıkladı. İşte tüm detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör