11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin cinayeti | İtirafçı ve amcanın çelişkili ifadeleri

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:20 Güncelleme: 11.09.2024 12:31
ABONE OL
Narin cinayeti | İtirafçı ve amcanın çelişkili ifadeleri

Narin Güran cinayetinde soruşturma derinlemesine devam ederken şüpheli amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında konuya dair son detayları anlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör