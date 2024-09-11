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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Narin konusunda siyasi sonuç çıkarmak son derece yanlış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 16:02 Güncelleme: 11.09.2024 16:37
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Narin konusunda siyasi sonuç çıkarmak son derece yanlış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Özel'in Harbiye-İmam Hatip karşılaştırmasının temelsiz olduğunu vurgularken "Bu milletin çocuklarına haksızlıktır" ifadelerini kullandı. Narin cinayetine de değinen Çelik "Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi. Siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır" dedi. İsrail'in Gazze'de Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine de değinen Çelik "Netanyahu hükümeti katil şebekesidir" ifadelerini kullandı.

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