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Köydeki provokasyonda PKK bağlantısı! Narin'in ablası nasıl öldü? A Haber'de açıklandı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 12.09.2024 00:02 Güncelleme: 12.09.2024 01:01
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Köydeki provokasyonda PKK bağlantısı! Narin’in ablası nasıl öldü? A Haber’de açıklandı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler A Haber’de açığa çıkıyor. Tavşantepe Köyü'nde yaşanan provokasyonların yanı sıra Narin'in ablasının şüpheli ölümünün ardında yatan gerçek A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla cevaplandı. İşte detaylar...

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