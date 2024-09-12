12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İşte Narin Güran cinayetindeki itirafçının son ifadesi! Bu belge ilk kez ve sadece A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 12.09.2024 00:50 Güncelleme: 12.09.2024 11:50
ABONE OL
İşte Narin Güran cinayetindeki itirafçının son ifadesi! Bu belge ilk kez ve sadece A Haber’de

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler A Haber’de açığa çıkıyor. 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesi A Haber'de ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör