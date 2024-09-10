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RTÜK Başkanı Şahin'den "Narin" cinayetiyle ilgili yayınlar hakkında uyarı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 10.09.2024 01:50
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RTÜK Başkanı Şahin’den Narin cinayetiyle ilgili yayınlar hakkında uyarı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin, "Elim olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bile bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk. İlgili mahkemenin yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte konu hakkındaki haberler maksadını aşan boyutlara ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

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