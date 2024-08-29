Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber'den öğrendi...
Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı ararken olaya ilişkin yeni bir raporun açıklanacağı iddia edildi. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında yaptığı açıklamada "Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var. Rapor dakikalar içinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin arıyor. Narin'in kaybolmasına ilişkin ağabeyi E.G. (18) gözaltına alınırken, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığına yönelik araştırmalar gün boyu sürdü.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
A HABER'DE YENİ İDDİA: FARKLI ISIRIK İZLERİ DE VAR
Ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ait olmadığı tespit edildiği iddia edilse de olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında yaptığı açıklamada "Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var. Rapor dakikalar içinde açıklanacak. Artık çok uzakta aramıyorlar. Tüm köyün de ifadesi alındı." ifadelerini kullandı.
ISIRIK NARİN'E Mİ AİT?
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi. Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ AĞABEY GÖZALTINDA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.
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