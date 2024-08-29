Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber'den öğrendi...

17:50 29 Ağustos 2024

Ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ait olmadığı tespit edildiği iddia edilse de olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında yaptığı açıklamada "Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var. Rapor dakikalar içinde açıklanacak. Artık çok uzakta aramıyorlar. Tüm köyün de ifadesi alındı." ifadelerini kullandı.