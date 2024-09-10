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Şahan Gökbakar’ın kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden dikkat çeken açıklama: İçeri giremedik

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 10.09.2024 00:54 Güncelleme: 10.09.2024 01:17
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Şahan Gökbakar’ın kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden dikkat çeken açıklama: İçeri giremedik

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının kaçak olduğu tespit edildi. Villa için yıkım kararı çıkarken Gökbakar karara itiraz ederek hukuki süreç başlatmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak villanın yapı kayıt belgesini iptal ederken 6 Eylül'de son uyarıyı yaptı. Ancak CHP'li Marmaris Belediyesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Belediye yaptığı açıklamada, "Bahçe kapısının kapalı ve kilitli olması, taşınmaz etrafının kesici tel örgülerle çevrili olması sebebiyle içeri giremedik" ifadelerine yer verdi.

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