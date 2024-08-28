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Bangladeş'te sel felaketi! Türkiye'den yardım eli | Başkan Erdoğan: Bu büyük afete karşı Bangladeş'in yanındayız

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 13:39 Güncelleme: 28.08.2024 13:50
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Bangladeş’te sel felaketi! Türkiye’den yardım eli | Başkan Erdoğan: Bu büyük afete karşı Bangladeş’in yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Yardımların AFAD ve TİKA öncülüğünde yapıldığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD'ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık.

Çalışmalarımızı AFAD'ımız, TİKA'mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

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