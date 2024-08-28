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RTÜK'ten bazı kanallara ceza! TELE 1 ve Flash Haber'e cezanın gerekçeleri de açıklandı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 15:00 Güncelleme: 28.08.2024 15:52
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RTÜK’ten bazı kanallara ceza! TELE 1 ve Flash Haber’e cezanın gerekçeleri de açıklandı...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı TV ve radyo kanallarına yaptırım uyguladı. Açıklamada TELE 1 ve Flash Haber'e verilen cezaların gerekçeleri de paylaşıldı. İşte detaylar...

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