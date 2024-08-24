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Bangladeş'te sel felaketi! Ölü sayısı giderek artıyor

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 17:26
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Bangladeş’te sel felaketi! Ölü sayısı giderek artıyor

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucunda meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

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