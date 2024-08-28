MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın sözde propaganda sorumlusu Gülistan Tekik öldürüldü...

PROPAGANDA SORUMLUSU ÖRGÜT MENSUBU İMHA EDİLDİ

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat KARAYILAN'ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod Gülistan TEKİK'in Irak/Süleymaniye'ye yerleştirildi.

Gülistan TEKİK, KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan TEKİK, Süleymaniye'de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

MİT, PKK/KCK'lı TEKİK'in Süleymaniye'ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. TEKİK, MİT tarafından adım adım izlendi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve Gülistan TEKİK etkisiz hale getirildi.