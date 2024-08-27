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Türkiye'den Bangladeş'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Filiz Uçan Savaş
Giriş: 27.08.2024 09:29
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Türkiye’den Bangladeş’teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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