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Başkan Erdoğan Bangladeş Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 17:58 Güncelleme: 27.08.2024 18:05
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Başkan Erdoğan Bangladeş Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti. Başkan Türkiye ve Bangladeş’in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

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