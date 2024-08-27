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Bangladeş'te sel felaketi | Türkiye'den yardım eli! 16 bin 750 yardım paketi ve temel ihtiyaç desteği

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.08.2024 22:54
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Bangladeş’te sel felaketi | Türkiye’den yardım eli! 16 bin 750 yardım paketi ve temel ihtiyaç desteği

Türkiye sel felaketinden etkilenen Bangladeş'i yalnız bırakmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Feni bölgesindeki köylere 16 bin 750 yardım paketi ve temel ihtiyaç desteği sağladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere yardım paketlerini ulaştırıyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bangladeş'te 20 Ağustos'ta meydana gelen selin etkili olduğu bölgelerdeki insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD ekibimiz, afetten en çok etkilenen ve kara yolu bağlantılarının koptuğu Feni bölgesindeki köylere nehirler üzerinden sandallarla ulaştı. Dağıtımına başlanan 16 bin 750 yardım paketi ile bölgedeki temel ihtiyaçları karşılıyor, afetin yaralarını sarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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