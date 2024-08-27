Bangladeş’te sel felaketi | Türkiye’den yardım eli! 16 bin 750 yardım paketi ve temel ihtiyaç desteği

Açıklamada, "AFAD ekibimiz, afetten en çok etkilenen ve kara yolu bağlantılarının koptuğu Feni bölgesindeki köylere nehirler üzerinden sandallarla ulaştı. Dağıtımına başlanan 16 bin 750 yardım paketi ile bölgedeki temel ihtiyaçları karşılıyor, afetin yaralarını sarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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