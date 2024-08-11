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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:51
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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