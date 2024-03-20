CHP’de kara kulesi skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla para transferi | İBB’nin paraları CHP’ye mi akıyor?

İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı gelmişti.

KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "satın alımında" kullanıldığı iddia edilen para kulelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.