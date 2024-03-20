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CHP'de kara kulesi skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla para transferi | İBB'nin paraları CHP'ye mi akıyor?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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CHP’de kara kulesi skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla para transferi | İBB’nin paraları CHP’ye mi akıyor?

CHP'li İBB'de ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerinin yankıları sürerken yeni görüntüler skandalın boyutunu bir kez daha günyüzüne çıkardı. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görüldü. Öte yandan çantalardan birinin üzerinde yazan "İBB Spor Kulübü" yazısı işin İBB’deki paraların CHP’ye aktığını gösterir bir nitelik taşıdı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin deste deste para saydığı ve taşıdığı görüntülerin ortaya çıkması, siyasette gündemin en üst sıralarına yerleşirken, savcılık kirli parayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İMAMOĞLU'NUN SAĞ VE SOL KOLUNDAN BALYA BALYA PARA KULESİ

Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi. CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise ifadesi alınacak.

İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdiği savcılıkta paraları neden saydığını hatırlamadığını söyledi.

"BEN BU PARALARI NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Euro saydığı görüntülerin savcı tarafından hatırlatılması üzerine Tuncay Yılmaz, "Ben bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum. Paraları neden saydığıma yönelik soruya verecek cevabım yoktur" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı gelmişti.

KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "satın alımında" kullanıldığı iddia edilen para kulelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İBB DETAYI İMAMOĞLU'NU BİR KEZ DAHA ELE VERDİ!

Odaya getirilen para çantalarından birinin üzerinde İBB Spor Kulübü yazdığı görüldü.

Ortaya çıkan son görüntüler şaibeli para görüntülerinin merkezinde İBB'nin yer aldığını bir kez daha gösterdi.

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