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Dışişleri Bakanlığı kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama yaptı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 17:29
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Dışişleri Bakanlığı kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.

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