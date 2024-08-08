08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li Yüreğir Belediyesi'nde akraba saltanatı! Başkan 3 yeğenine koltuk verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 07:50
ABONE OL
CHP’li Yüreğir Belediyesi’nde akraba saltanatı! Başkan 3 yeğenine koltuk verdi

Seçim öncesi "işten çıkarmama ve eş-dost-akraba atamalarına" karşı olduklarını ifade eden CHP'li Belediyeler, sözlerini bir bir yutmaya devam ediyor. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, üç yeğenini belediyede işe aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör