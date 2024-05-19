CHP’li Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem “Satmam” diye söz verdi, parsel parsel satışa çıkardı

Bursa'nın yüzölçümü en büyük ilçesi olan ve Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olarak bilinen Mustafakemalpaşa'da CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Erdem, vatandaşlara verdiği, "Satan değil, koruyan başkan olacağım" sözünü tutamadı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kırsal mahallelerde seçim çalışmaları yürüten Erdem, Belediyenin arsa ve taşınmazlarının satıldığını, başkan olması durumunda hiçbir taşınmazı satmayacağını söylemişti.